Иско хочет остаться в Ла Лиге, игроком интересуется «Бетис» и «Севилья»

Испанский полузащитник, выступавший за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в «Бетисе» или «Севилье», сообщает испанское издание Diario AS

Ранее «Рома», «Галатасарай» и «Ньюкасл» предложили испанцу зарплату, близкую к той, что он получал в «Реале» (€ 6 млн в год). Одно предложение из Катара даже превысило эту сумму. Но Иско хочет остаться в Ла Лиге, если только ему не поступит предложение от зарубежного клуба, выступающего в Лиге чемпионов.

Ни «Бетис», ни «Севилья» не в состоянии заплатить испанцу такие деньги, как вышеупомянутые клубы. Несмотря на это, сообщается, что Иско готов сократить свою зарплату вдвое, чтобы остаться в Испании. И ему нравится идея играть в Лиге чемпионов с «Севильей», которая три года подряд финишировала в четвёрке сильнейших.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Реалом» истекло в конце сезона-2021/2022 и не было продлено. Иско перешёл в «Реал» в 2013 году из «Малаги». В 353 матчах за клуб полузащитник отметился 53 голами и 56 голевыми передачами. В составе «Реала» Иско выиграл 19 трофеев.