Федотов считает, что Эджуке обманул ЦСКА

Главный тренер ЦСКАраскритиковал нападающего, который ранее приостановил контракт с «армейцами».

Эджуке проведет новый сезон в берлинской «Герте» на правах аренды.

«Когда назвал уход Эджуке безобразием, я просто назвал вещи своими именами. До приезда на сборы мы общались с ним и Сигурдссоном по телефону. Предоставили ребятам дополнительное время отдыха, потому что они уезжали в сборные.

Безобразие в том, что не надо ничего обещать, чтобы потом не иметь бледный вид. Для меня это очень важно. За свои слова нужно отвечать. Но они благополучно воспользовались решением ФИФА.

При этом есть пример Бийола: это образец порядочности и хороших отношений. В ЦСКА он возмужал, стал игроком, на что ответил взаимностью. И ему за это сполна вернется с положительной стороны. В жизни это так работает.

С Эджуке мы общались по видео: он рассказывал, что готов работать и горит желанием вернуться. Хотя его лукавый взгляд во время того разговора выдавал подвох. Моего опыта хватило, чтобы это почувствовать. После этого он вернулся в Москву, провел время на сборах и ушел.

Мы пообщались с ним, потому что мне был интересен его мотив, но Эджуке даже не мог смотреть мне в глаза. Я ему говорю: "Ты же понимаешь, что нас очень мало?" А он мне: "Да, тяжелые времена, тяжелые времена, но у вас всё будет хорошо".

Я на прощание сказал: Главное, чтобы у тебя все было хорошо. До свидания», — приводит слова Федотова «Чемпионат».