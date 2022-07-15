ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальЛето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов
  • 13:30
    • CAS отклонил апелляции об отстранении российских клубов от еврокубков
  • 14:54
    • Игрок «Локомотива»: Мы готовы бороться с «Зенитом»
  • 14:41
    • Иско хочет остаться в Ла Лиге, игроком интересуется «Бетис» и «Севилья»
  • 14:21
    • РФС после отказа CAS может обратиться в Верховный суд Швейцарии
  • 13:03
    • Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет
    Все новости спорта

    Игрок «Локомотива»: Мы готовы бороться с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Локомотив
    Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о настроении своей команды перед новым сезоном РПЛ.

    Дмитрий Баринов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Баринов

    «Бороться можно со всеми. Если вспомнить, какой "Локо" был после зимней паузы, сейчас вы увидите совсем другую команду. Мы готовы бороться с "Зенитом", — передаёт слова Баринова корреспондент "Чемпионата".

    В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

    По итогам минувшего сезона-2021/2022 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский "Зенит".

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Химкам» испортить чемпиону старт сезона РПЛ?
  • «Химки» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Как Абаскаль дебютирует в чемпионате России?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Кадровые проблемы «армейцев» скажутся на результатах
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.77
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахмат — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.52
  • Прогноз на матч Севилья — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 16 июля
  • Завтра в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Мартич — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры