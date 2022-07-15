Игрок «Локомотива»: Мы готовы бороться с «Зенитом»

Полузащитник московского «Локомотива»рассказал о настроении своей команды перед новым сезоном РПЛ.

«Бороться можно со всеми. Если вспомнить, какой "Локо" был после зимней паузы, сейчас вы увидите совсем другую команду. Мы готовы бороться с "Зенитом", — передаёт слова Баринова корреспондент "Чемпионата".

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи. С 2019 года Баринов вызывается в сборную России.

По итогам минувшего сезона-2021/2022 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по футболу стал санкт-петербургский "Зенит".