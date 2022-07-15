Бабаев: Мы не исключали вариант продления контракта с Магнуссоном

Генеральный директор московскогопрокомментировал уход из клуба исландского защитника

9 июля было объявлено о переходе 29-летнего Магнуссона в греческий «Панатинаикос» на правах свободного агента. Контракт подписан на два года.

«Мы не исключали вариант продления контракта, и я лично говорил об этом Магнуссону, когда мы прощались после игры с "Ростовом".

Возможно, ситуация сложится так, что мы пока говорим "до свидания". Не было попытки однозначно подписать новое соглашение. Переговоры не увенчались успехом.

Это просто была одна из опций, но по ряду причин мы посчитали, что, наверное, это не самое лучшее решение в данный момент», — приводит слова Бабаева Sport24.

За ЦСКА исландский защитник в общей сложности провёл 93 матча, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.