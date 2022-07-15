Агент форварда «Ростова» Али Соу уверил, что через год игрок вернется в команду

, агент гамбийского форвардарассказал, почему нападающий принял решение воспользоваться опцией ФИФА и покинуть «Ростов» и так же уверил, что его клиент вернется в команду, информирует «СЭ»

«Было некоторое недопонимание в клубе. Но не с тренером, речь не про него. Кое-что было, но ничего особенного. Али, конечно, вернется в следующем году».

Агент заявил, что через год Али Соу вернется в «Ростов».

«Естественно, в клубе не обрадовались его уходу. Но мы достигли договоренностей по всем вопросам, у нас сохранились отличные отношения, и Соу обязательно вернется в "Ростов", — подчеркнул Соррентино.

28-летний нападающий воспользовался решением ФИФА, приостановил контракт с российским клубом на год и перешел в турецкий "Анкарагюджю".