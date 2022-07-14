В 21:00 14.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Сабуртало» — «Партизан Тирана» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Партизан Тирана» — «Сабуртало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.28.

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