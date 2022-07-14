«Мура» вышла во 2-й этап квалификации ЛК, «Алашкерт» вылетел

Хозяева открыли счет на 46-й минуте. Даку из центра поля сделал отличный заброс вперёд на Коуша, который низом пробил, но Каланча справился. На добивание поспел Петкович, удачно подстроился под отскок от вратаря и головой добавил мяч в створ.
На 77-й минуте футболисты «Муры» неудачно сыграли в своей штрафной площади. Сначала Моррис зажёг свечу, а затем уже неудачно сыграл Балажиц сбросив мяч точно на Свинаренко, и защитник с угла вратарской отправил его в дальний угол, сравняв счет.
На 81-й минуте хозяева перехватили мяч, сразу пошла длинная передача вперёд на Даку, который обыграл один в один Смирнова и отличным ударом из пределов штрафной отправил мяч в самый угол ворот молдавской команды.
В первом матче «Мура» также победила со счетом 2:1. Во втором раунде квалификации словенский клуб сыграет с ирландским «Сент-Патриком».
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В параллельном матче мальтийский «Хамрун Спартанс» на своем поле разгромил армянский «Алашкерт» со счетом 4:1.
Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Хурцидзе ворвался в штрафную хозяев с левого края и прострелил в центр, защитник хозяев проскочил мимо мяча, а Едигарян спокойно расстрелял цель.
На 55-й минуте счет сравнялся. Додо с правого края штрафной исполнил подачу, мяч срикошетил от ноги защитника, дошел до Роко Прша, который головой поразил дальний угол.
На 63-й минуте Гийомье с углового навесил на дальнюю штангу, а Бьеличич головой пробил в противоход голкиперу «Алашкерта».
На 73-й минуте Камендзули получил мяч на левом краю штрафной гостей от Додо и прострелил вдоль линии вратарской. Неделькович до мяча не дотягивается, а Джонни с угла вратарской расстрелял цель.
А спустя две минуты Прша со штрафного навесил к линии вратарской, Борг в борьбе с двумя соперниками скинул мяч вдоль ворот, а Додо без помех расстрелял цель.
В первом матче «Хамрун Спартанс» проиграл со счетом 0:1, но прошел дальше по сумме двух матчей. Dj 2-v раунде клуб сыграет с боснийским «Вележом».
Другие матчи
«Атлетик Клуб Эскальдес» — «Гзира Юнайтед» 0:1 ДВ
«Б-36 Торсхавн» — «Борац Б-Л» 3:1 (4:3)
«Ньютаун» — «ХБ Торсхавн» 2:1 (3:1)
«Дифферданж» — «Олимпия» Л 1:2 ДВ
«Лапи» — «Будучность» 2:2
«КР Рейкьявик» — «Погонь» 1:0