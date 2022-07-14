«Мура» вышла во 2-й этап квалификации ЛК, «Алашкерт» вылетел

Словенскаяодержала домашнюю победу над грузинским(2:1) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Хозяева открыли счет на 46-й минуте. Даку из центра поля сделал отличный заброс вперёд на Коуша, который низом пробил, но Каланча справился. На добивание поспел Петкович, удачно подстроился под отскок от вратаря и головой добавил мяч в створ.

На 77-й минуте футболисты «Муры» неудачно сыграли в своей штрафной площади. Сначала Моррис зажёг свечу, а затем уже неудачно сыграл Балажиц сбросив мяч точно на Свинаренко, и защитник с угла вратарской отправил его в дальний угол, сравняв счет.

На 81-й минуте хозяева перехватили мяч, сразу пошла длинная передача вперёд на Даку, который обыграл один в один Смирнова и отличным ударом из пределов штрафной отправил мяч в самый угол ворот молдавской команды.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Мура — Сфынтул Георге 2:1 Голы: 1:0 Nikola Petkovic (46'), 1:1 Serghei Svinarenco (77'), 2:1 Mirlind Daku (81') Мура: Матко Обрадович, Amar Beganovic, Gregor Balazic, Darrick Morris, Klemen Pucko, Жига Коус (Nik Lorbek, 62'), Tio Cipot (Martin Sroler, 62'), Matic Marusko (Samsondin Ouro, 74'), Luka Bobicanec, Nikola Petkovic (Dardan Shabanhaxhaj, 62'), Mirlind Daku (Josip Majic, 84') Сфынтул Георге: Jibril Ibrahimi, Vadim Paireli (Ilie Damascan, 74'), Teodor Lungu (Александр Суворов, 60'), Calin Calaidjoglu, Cedric Ngah, Daniel Lisu, Alexandru Osipov (Serghei Svinarenco, 60'), Yevgeny Smirnov, Mihail Stefan, Ion Bors (Petru Ojog, 74'), Nicolae Calancea Предупреждения: Mihail Stefan (10'), Teodor Lungu (23'), Amar Beganovic (63'), Serghei Svinarenco (82')

В первом матче «Мура» также победила со счетом 2:1. Во втором раунде квалификации словенский клуб сыграет с ирландским «Сент-Патриком».

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В параллельном матче мальтийский «Хамрун Спартанс» на своем поле разгромил армянский «Алашкерт» со счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Хурцидзе ворвался в штрафную хозяев с левого края и прострелил в центр, защитник хозяев проскочил мимо мяча, а Едигарян спокойно расстрелял цель.

На 55-й минуте счет сравнялся. Додо с правого края штрафной исполнил подачу, мяч срикошетил от ноги защитника, дошел до Роко Прша, который головой поразил дальний угол.

На 63-й минуте Гийомье с углового навесил на дальнюю штангу, а Бьеличич головой пробил в противоход голкиперу «Алашкерта».

На 73-й минуте Камендзули получил мяч на левом краю штрафной гостей от Додо и прострелил вдоль линии вратарской. Неделькович до мяча не дотягивается, а Джонни с угла вратарской расстрелял цель.

А спустя две минуты Прша со штрафного навесил к линии вратарской, Борг в борьбе с двумя соперниками скинул мяч вдоль ворот, а Додо без помех расстрелял цель.

Футбол. Лига конференций. Квалификация Хамрун Спартанс — Алашкерт 4:1 Голы: 0:1 Артак Едигарян (48'), 1:1 Roko Prsa (55'), 2:1 Мэттью Гийомье (63'), 3:1 Хонни (73'), 4:1 Додо (75') Хамрун Спартанс: Анри Бонелло, Стив Борг, Emerson Marcelina, Ognjen Bjelicic (Rodrigo Callegari, 79'), Хуан Корбалан, Roko Prsa, Мэттью Гийомье (Matteo Fedele, 83'), Райан Камензули, Хонни, Elvis Mashike Sukisa (Igor Nedeljkovic, 56'), Додо (Ederson Bruno Domingos Eder, 78') Алашкерт: Benik Hovhannisyan (Румян Овсепян, 63'), David Khurtsidze (Sargis Metoyan, 83'), Артак Едигарян (Fabio Burbano, 76'), Tiago Galvao (Александр Карапетян, 76'), Артак Григорян, Bladimir Diaz (Ismael Fofana, 46'), D.Kadio, Tiago Cameta, Тарон Восканян, James, Ognen Cancarevic Предупреждения: Benik Hovhannisyan (59'), Румян Овсепян (74'), David Khurtsidze (78'), Стив Борг (83'), Тарон Восканян (83'), Ederson Bruno Domingos Eder (89')

В первом матче «Хамрун Спартанс» проиграл со счетом 0:1, но прошел дальше по сумме двух матчей. Dj 2-v раунде клуб сыграет с боснийским «Вележом».

Другие матчи

«Атлетик Клуб Эскальдес» — «Гзира Юнайтед» 0:1 ДВ

«Б-36 Торсхавн» — «Борац Б-Л» 3:1 (4:3)

«Ньютаун» — «ХБ Торсхавн» 2:1 (3:1)

«Дифферданж» — «Олимпия» Л 1:2 ДВ

«Лапи» — «Будучность» 2:2

«КР Рейкьявик» — «Погонь» 1:0