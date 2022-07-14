В 05:00 14.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч между собой: «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Сан-Хосе Эрткуэйкс»).

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