Литвинов: Абаскаль похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист

Полузащитник «Спартака»прокомментировал кадровые перестановки в клубе.

В межсезонье команду покинули главный тренер Паоло Ваноли и спортивный директор Лука Каттани. «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

«Обидно, что такой человек, как Каттани, уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали.

Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами.

Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.

Как работается вместе с Абаскалем? Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско: молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм.

Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо», — сказал полузащитник «Спорт-Экспрессу».