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    Литвинов: Абаскаль похож на Тедеско — молодая кровь, перспективный специалист

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    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал кадровые перестановки в клубе.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    В межсезонье команду покинули главный тренер Паоло Ваноли и спортивный директор Лука Каттани. «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль.

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    • «Обидно, что такой человек, как Каттани, уходит из нашего клуба. В команде мы пока этот вопрос не обсуждали.

    Мне очень нравился этот специалист. Всегда был доволен, вызывал у меня положительные эмоции. Он всегда поддерживал нас, особенно молодых игроков, часто общался с нами.

    Мы попрощались с ним, сказали теплые слова, пожелали удачи друг другу в будущем.

    Как работается вместе с Абаскалем? Он хороший тренер. Абаскаль очень похож на Тедеско: молодая кровь, перспективный специалист. У него в работе виден энтузиазм.

    Разница в возрасте не играет никакой роли. Он наш тренер, о его возрасте даже думать не надо», — сказал полузащитник «Спорт-Экспрессу».

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