начнут матч в 21:15 в квалификации Лиги конференций, 14.07.2022.

Последний матч между собой: «Погонь» — «КР Рейкьявик» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «КР Рейкьявик» — «Погонь». Коэффициент ставки — 2.07 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Погонь»).

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