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    Клопп о борьбе за титул: Не думаю, что наши шансы ниже или выше, чем в прошлом году

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп о повышении конкурентоспособности команд АПЛ и гонке за титул чемпиона Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Такое происходит каждый год. Это не влияет на наши шансы в конкретных матчах против других команд, какими бы они ни были. И я понимаю, что у нас 19 соперников в лиге! Такое происходит каждый год, и мы тоже стараемся становиться сильнее.

    Не думаю, что наши шансы ниже или значительно выше, чем в прошлом году. Вообще нет. Смотрите, мы стабильно играем на довольно-таки высоком уровне, а это непросто, если честно. Но нет такого, что мы думаем, будто в этом году все снова будет хорошо.

    Победа в АПЛ — самое сложное, что случалось в моей жизни. А я уже какое-то время работаю в футболе. К этому мы и стараемся готовиться. Мы готовимся к матчу с "Фулхэмом", а уже потом — со всеми остальными командами лиги. Конечно, перед этим мы сыграем с "Ман Сити", к этому тоже нужно быть готовыми.

    Но мы действительно уважаем всех соперников по АПЛ. Это очень сложно, и без разницы, кто кого подписал. Хорошая новость в том, что каждая команда может выпустить на поле лишь 11 игроков. Количество футболистов у всех равное, так что давайте попытаемся. И мы делаем это», — сказал тренер «Ливерпуля».

    В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял второе место, уступив борьбу за титул «Манчестер Сити».

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