начнут матч в 20:30 в квалификации Лиги конференций, 14.07.2022.

Последний матч между собой: «Олимпия» — «Дифферданж» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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