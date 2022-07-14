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    Арарат — Шкендия. Смотреть онлайн в прямом эфире

    14.07.2022 в 18:00 начнется матч в квалификации Лиги конференций Арарат — Шкендия

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    В 18:00 14.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Арарат — Шкендия в квалификации Лиги конференций.

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    Последний матч между собой: «Шкендия» — «Арарат» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арарат» — «Шкендия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Арарат — Шкендия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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