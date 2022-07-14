В 18:00 14.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

Последний матч между собой: «Шкендия» — «Арарат» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арарат» — «Шкендия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.51 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Арарат — Шкендия.

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