начнут матч в 18:00 в квалификации Лиги конференций, 14.07.2022.

Последний матч между собой: «Лехия» — «Академия Пандева» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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