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    СМИ: В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

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    В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Измерения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.

    Ранее сообщалось, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцын. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.

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