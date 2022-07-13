СМИ: В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
«Измерения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцын. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.
Позже в «Спартаке» опровергли информацию о возможном назначении Матыцына пост руководителя клуба.