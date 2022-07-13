СМИ: В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

В высшем руководствепроизойдут изменения, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Измерения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что новым руководителем московского «Спартака» может стать первый вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» и член совета директоров клуба Александр Матыцын. При этом нынешний президент клуба Леонид Федун, вероятно, сохранит свое место в совете директоров.

Позже в «Спартаке» опровергли информацию о возможном назначении Матыцына пост руководителя клуба.