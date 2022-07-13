Семак: «Зенит» хочет сохранить Вендела

Главный тренер «Зенита»заявил, что клуб не хочет отпускать бразильского полузащитника

Ранее сообщалось, что Вендел может покинуть «Зенит» и перейти в «Фламенго».

«На сегодня разговариваем с ним. Он игрок нашей команды. Его всё устраивает в "Зените".

Но мы прекрасно понимаем, что игроки делают выбор в пользу той ситуации, которая им выгодна — вот и всё.

Вендел ведет себя абсолютно правильно, работает и выкладывается на сто процентов. Что будет дальше — посмотрим. На сегодня он игрок нашей команды. Конечно, для нас это важный игрок, которого мы, безусловно, хотим сохранить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».