Семак: «Зенит» хочет сохранить Вендела

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Ранее сообщалось, что Вендел может покинуть «Зенит» и перейти в «Фламенго».
«На сегодня разговариваем с ним. Он игрок нашей команды. Его всё устраивает в "Зените".
Но мы прекрасно понимаем, что игроки делают выбор в пользу той ситуации, которая им выгодна — вот и всё.
Вендел ведет себя абсолютно правильно, работает и выкладывается на сто процентов. Что будет дальше — посмотрим. На сегодня он игрок нашей команды. Конечно, для нас это важный игрок, которого мы, безусловно, хотим сохранить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».