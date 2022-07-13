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    Семак: «Зенит» хочет сохранить Вендела

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не хочет отпускать бразильского полузащитника Вендела.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Ранее сообщалось, что Вендел может покинуть «Зенит» и перейти в «Фламенго».

    «На сегодня разговариваем с ним. Он игрок нашей команды. Его всё устраивает в "Зените".

    Но мы прекрасно понимаем, что игроки делают выбор в пользу той ситуации, которая им выгодна — вот и всё.

  • Источник: «Зенит» предлагает Венделу улучшенный контракт, пытаясь удержать в клубе
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    • Вендел ведет себя абсолютно правильно, работает и выкладывается на сто процентов. Что будет дальше — посмотрим. На сегодня он игрок нашей команды. Конечно, для нас это важный игрок, которого мы, безусловно, хотим сохранить», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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