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    Дубль Батурина вывел «Марибор» во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов

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    Солигорский «Шахтер» потерпел домашнее поражение от словенского «Марибора» (0:2) в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Марибор»
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    «Марибор»

    Счет был открыт на 12-й минуте. Репас через центральную ось протащил мяч, после чего выдал тонкий пас в штрафную площадку на Роко Батурина, который метров с 15 пробил сильно и точно.

    А на 57-й минуте Брнич по левому флангу пустил Роко Батурина в прорыв, тот ворвался в штрафную площадку под углом, и, несмотря на прессинг защитника, сумел пробить точно в цель мимо бросившегося навстречу Плотникова.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Шахтёр Солигорск — Марибор 0:2
    Голы: 0:1 Роко Батурина (12'), 0:2 Роко Батурина (56') Шахтёр Солигорск: Maksim Plotnikov, Роман Юзепчук, Milos Satara, Nikola Antic, Gleb Shevchenko (Euloge Placca Fessou, 46'), Zaim Divanovic, Ardit Krymi, Valon Ahmedi (Никита Корзун, 59'), Vitor Feijao (Максим Скавыш, 61'), Dembo Darboe, Igor Ivanovic Марибор: Роко Батурина (Рок Сирк, 71'), Ivan Brnic (Rok Kronaveter, 63'), Marko Bozic (Aleks Pihler, 86'), Nino Zugelj (Ignacio Guerrico, 63'), Antoine Makoumbou (Aljaz Antolin, 86'), Jan Repas, Gregor Sikosek, Max Watson, Неманья Митрович, Martin Milec, Menno Bergsen Предупреждения: Nikola Antic (27'), Milos Satara (35'), Nino Zugelj (39'), Sergey Politevich (90')

    Первый матч закончился со счетом 0:0 и по сумме двух матчей «Марибор» вышел в следующий раунд отбора.

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    В параллельном матче фарерский «Клаксвик» одержал домашнюю победу над норвежским «Будё-Глимт» — 3:1.

    Счет в составе победителей открыл полузащитник Мадс Миккельсен, после чего дубль на свой счет записал хавбек Якуп Андреасен.

    За гостей отличился герой первого матча Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти во втором тайме.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Клаксвик — Будё-Глимт 3:1
    Голы: 1:0 Mads Boe Mikkelsen (12'), 2:0 Jakup Biskopsto Andreasen (20'), 2:1 Victor Boniface (пенальти) (55'), 3:1 Jakup Biskopsto Andreasen (85') Клаксвик: Mathias Rosenorn, Рене Йонсен, Хейни Ватнсдаль, Jesper Brinck, Патрик да Силва, Deni Pavlovic, Claes Philip Kronberg (Anders Holvad, 76'), Jakup Biskopsto Andreasen, Mads Boe Mikkelsen, Йоаннес Бьярталид, Pall Andrasson Klettskard Будё-Глимт: Джилберт Кумсан, Victor Boniface, Joel Mvuka, Ульрик Салтнес, Elias Kristoffersen Hagen, Уго Ветлесен, Брис Вембангомо, Marius Hoibraten, Isak Helstad Amundsen, Альфонс Сампстед, Никита Хайкин Предупреждение: Хейни Ватнсдаль (72')

    Первый матч закончился победой норвежцев со счетом 3:0 и по сумме двух матчей дальше прошел «Будё-Глимт».

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