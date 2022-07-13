Трансфер Роберто Фернандеса в «Динамо» может не состояться

«Динамо» продолжает переговоры с «Гуарани» по переходу боливийского центрального защитника, но возникли некие сложности. Об этом сообщает «Чемпионат»

«Гуарани» хочет выручить за Фернандеса € 4 млн, «Динамо» предлагает меньше. Ситуация усложняется интересом к Роберто со стороны «Алавеса», «Атлетико Минейро», «Боки Хуниорс» и двух клубов из Бразилии«, — сказал источник.

Фернандес дебютировал в парагвайском чемпионате в 2019 году в матче со столичным "Ривер Плейт". За всё это время он провёл 70 игр в лиге и шесть матчей в рамках международных турниров. В национальной лиге он отметился двумя забитыми голами.

Роберто вызывался в сборные Парагвая до 17, 20 и 23 лет. На международном уровне он провёл 17 матчей.