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    Ребров будет и.о. спортивного директора «Спартака» до зимы

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    Артем Ребров будет исполнять обязанности спортивного директор «Спартака» до зимы, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

    Артем Ребров
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    Артем Ребров

    Кроме того, сообщается, что главному тренеру Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия. Испанский специалист сможет предлагать кандидатуры на усиление и «на выход».

    13 июля стало известно, что итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака».

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    • Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын может стать новым руководителем «Спартака».

    «Спартак» в прошлом сезоне занял десятое место в РПЛ и стал победителем Кубка России.

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