Ребров будет и.о. спортивного директора «Спартака» до зимы

будет исполнять обязанности спортивного директордо зимы, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Кроме того, сообщается, что главному тренеру Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия. Испанский специалист сможет предлагать кандидатуры на усиление и «на выход».

13 июля стало известно, что итальянец Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын может стать новым руководителем «Спартака».

«Спартак» в прошлом сезоне занял десятое место в РПЛ и стал победителем Кубка России.