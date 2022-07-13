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    Рахим Стерлинг: Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити»

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    Нападающий Рахим Стерлинг опубликовал в социальных сетях письмо, в котором он прощается с «Манчестер Сити».

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    «Семь сезонов, 11 крупных трофеев, воспоминания на всю жизнь.

    Тренерскому штабу, который сыграл огромную роль в моём развитии за эти годы. Моим товарищам по команде, которые стали больше, чем просто теми, с кем я делю поле. Обслуживающему персоналу, сотрудникам офиса, болельщикам, которые неустанно поддерживали команду, и всем, кто имеет отношение к "Манчестер Сити".

    Это было потрясающе.

    Я благодарен за взлёты и падения. Ведь именно падения порой проверяли мою силу и решимость. И позволили мне стоять здесь, перед вами, как лучшая из возможных версий самого себя.

    Я приехал в Манчестер 20-летним юношей. Сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку "Манчестер Сити", — говорится в письме англичанина.

    Ранее сообщалось, что Стерлинг близок к переходу в лондонский "Челси".

    Стерлинг стал футболистом "Манчестер Сити" в 2015 году, перейдя из "Ливерпуля". За это время Рахим в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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