Рахим Стерлинг: Для меня было честью носить футболку «Манчестер Сити»

Нападающийопубликовал в социальных сетях письмо, в котором он прощается с «Манчестер Сити».

«Семь сезонов, 11 крупных трофеев, воспоминания на всю жизнь.

Тренерскому штабу, который сыграл огромную роль в моём развитии за эти годы. Моим товарищам по команде, которые стали больше, чем просто теми, с кем я делю поле. Обслуживающему персоналу, сотрудникам офиса, болельщикам, которые неустанно поддерживали команду, и всем, кто имеет отношение к "Манчестер Сити".

Это было потрясающе.

Я благодарен за взлёты и падения. Ведь именно падения порой проверяли мою силу и решимость. И позволили мне стоять здесь, перед вами, как лучшая из возможных версий самого себя.

Я приехал в Манчестер 20-летним юношей. Сегодня я ухожу мужчиной. Спасибо за вашу бесконечную поддержку. Для меня было честью носить футболку "Манчестер Сити", — говорится в письме англичанина.

Ранее сообщалось, что Стерлинг близок к переходу в лондонский "Челси".

Стерлинг стал футболистом "Манчестер Сити" в 2015 году, перейдя из "Ливерпуля". За это время Рахим в 337 матчах забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.