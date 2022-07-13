«Челси» согласовал условия контракта с Кулибали

Защитник «Наполи»согласовал личные условия контракта с лондонским «Челси», сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист подпишет контракт с лондонским клубом до 2025 года. Также сообщается, что заработная плата игрока составит около восьми миллионов евро за один сезон.

Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Кулибали выступает в «Наполи» с июля 2014 года. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 34 встречах, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.