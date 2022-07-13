В 21:30 13.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Пюник» — «ЧФР Клуж» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЧФР Клуж» — «Пюник». Коэффициент ставки — 1.90 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЧФР Клуж»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЧФР Клуж — Пюник.

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