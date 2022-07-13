ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Челси»: три плюса и три минуса
  • 11:21
    • «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора
  • 07:00
    • Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»
  • 05:55
    • Фрибет 3000 рублей в Фонбет — к старту РПЛ
  • 11:15
    • Крал продолжит карьеру в «Шальке»
  • 11:04
    • «Ньюкасл» может подписать форварда «Реал Сосьедада»
    Все новости спорта

    Билялетдинов: Не представляю, что может помешать «Зениту» взять пятое подряд чемпионство

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов уверен, что «Зенит» снова выиграет чемпионат России.

    Ринат Билялетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ринат Билялетдинов

    «Даже если сейчас будут какие-то потери из числа бразильцев, не думаю, что они скажутся на игре "Зенита".

    Питерцы слишком хорошо укомплектованы во всех линиях, чтобы потеря отдельного, даже очень сильного игрока серьезно по ним ударила.

  • Разница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в матче за Суперкубок России
  • 10/07/2022

    • Как видно из матча на Суперкубок, команда полностью управляема Семаком, каждый знает, что надо делать на поле. Если исходить из того, что мы наблюдаем со стороны, то не представляю, что может помешать "Зениту" взять пятое подряд чемпионство», — сказал Билялетдинов «Известиям».

    Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Ференцварош» — «Тобол». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Добудет ли «Марибор» путёвку в следующий раунд?
  • «Шахтер» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Дебютант Лиги чемпионов пройдёт дальше?
  • «Динамо» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шахтер — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Шкендия — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спортинг — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 14 июля
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры