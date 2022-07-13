Билялетдинов: Не представляю, что может помешать «Зениту» взять пятое подряд чемпионство

Бывший главный тренер «Рубина»уверен, чтоснова выиграет чемпионат России.

«Даже если сейчас будут какие-то потери из числа бразильцев, не думаю, что они скажутся на игре "Зенита".

Питерцы слишком хорошо укомплектованы во всех линиях, чтобы потеря отдельного, даже очень сильного игрока серьезно по ним ударила.

Как видно из матча на Суперкубок, команда полностью управляема Семаком, каждый знает, что надо делать на поле. Если исходить из того, что мы наблюдаем со стороны, то не представляю, что может помешать "Зениту" взять пятое подряд чемпионство», — сказал Билялетдинов «Известиям».

Напомним, «Зенит» выиграл четыре предыдущих чемпионата России.