Бальбуэна вернется в «Коринтианс»

Покинувший «Динамо» защитникпродолжит карьеру в «Коринтиансе», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, сейчас футболист находится с семьей на родине в Парагвае. В ближайшие дни он отправится в Бразилию, чтобы заключить арендное соглашение с «Коринтиансом» на один год.

Отметим, что Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года и в минувшем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола. В июне этого года ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.