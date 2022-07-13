Бальбуэна вернется в «Коринтианс»

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
По информации источника, сейчас футболист находится с семьей на родине в Парагвае. В ближайшие дни он отправится в Бразилию, чтобы заключить арендное соглашение с «Коринтиансом» на один год.
Отметим, что Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года и в минувшем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола. В июне этого года ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.