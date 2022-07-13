ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Челси»: три плюса и три минуса
  • 07:00
    • Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом»
  • 05:55
    • Фрибет 3000 рублей в Фонбет — к старту РПЛ
  • 09:35
    • СМИ: Задоров станет свободным агентом
  • 01:35
    • УЕФА выделит 3,5 млрд евро на призовые для еврокубков в новом сезоне
  • 22:47
    • «Лидс» согласовал трансфер Рафиньи в «Барселону»
    Все новости спорта

    Бальбуэна вернется в «Коринтианс»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы Футбол России РПЛ Динамо Латинская Америка
    Покинувший «Динамо» защитник Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в «Коринтиансе», сообщает Globo Esporte.

    Фабиан Бальбуэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Бальбуэна

    По информации источника, сейчас футболист находится с семьей на родине в Парагвае. В ближайшие дни он отправится в Бразилию, чтобы заключить арендное соглашение с «Коринтиансом» на один год.

    Отметим, что Бальбуэна уже выступал за «Коринтианс» с 2016 по 2018 год.

    Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года и в минувшем сезоне отыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола. В июне этого года ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Соперники сыграют в закрытый футбол?
  • «Ференцварош» — «Тобол». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Добудет ли «Марибор» путёвку в следующий раунд?
  • «Шахтер» — «Марибор». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Дебютант Лиги чемпионов пройдёт дальше?
  • «Динамо» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.55
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шахтер — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Шкендия — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Франция — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Европа — Викингур
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Искра Даниловград — Лачи
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры