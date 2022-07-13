Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять руководящую должность в «Спартаке»

Вадим Андреев Фото: volga.news
«Изменения в руководстве "Спартака" продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом.
Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.
На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев», — сказал источник издания.
Напомним, ранее «Спартак» объявил об уходе итальянца Луки Каттани с поста спортивного директора.