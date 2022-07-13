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    Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять руководящую должность в «Спартаке»

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев стал один из кандидатов на руководящую должность в московском «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

    Вадим Андреев
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    Вадим Андреев

    «Изменения в руководстве "Спартака" продолжатся. Это связано с новой структурой и новой конфигурацией управления клубом.

    Появятся новые менеджеры как в спортивном, так и в административном блоке.

    На данный момент называются разные фамилии. Одним из кандидатов на руководящую должность рассматривается нынешний генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев», — сказал источник издания.

    Напомним, ранее «Спартак» объявил об уходе итальянца Луки Каттани с поста спортивного директора.

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