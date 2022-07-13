Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Главный тренер туринского «Ювентуса»рассказал, чего ждет от команды в новом сезоне.

«В прошлом году мы даже не выиграли трофей. Мы начинаем побеждать, и на данный момент переход Ди Марии, Погба, Гатти и возвращение Кьезы и Маккенни делают команду более конкурентоспособной.

Победа никогда не бывает легкой, и мы должны сделать все, чтобы выиграть чемпионат. Первые три месяца будут особенно важны», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

Напомним, в прошедшем сезоне итальянской Серии А «Ювентус», набрав 70 очков, закончил сезон на четвертом месте.