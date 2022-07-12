ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаНепродуманное возвращение. Похоже, Погба снова ошибся с выбором клуба
  • 18:08
    • «МЮ» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче
  • 21:28
    • Уэйн Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»
  • 20:40
    • Источник: «Зенит» предлагает Венделу улучшенный контракт, пытаясь удержать в клубе
  • 16:32
    • Стало известно, почему Кокорин пропустил начало первого сбора «Фиорентины»
  • 16:12
    • «Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Не стоит переоценивать результат матча с «Ливерпулем», они сыграли тремя составами

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Товарищеские матчи
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал крупную победу над «Ливерпулем» (4:0) в товарищеском матче в Бангкоке.

    Эрик тен Хаг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик тен Хаг

    «Сегодня я доволен. Команда показала отличный боевой дух, и все понимают, что мы только в начале пути.

    Мы допустили несколько ошибок в прессинге, упустили несколько моментов, но создали много. Нам нужно много работать, чтобы исправить ошибки, но, конечно, мы счастливы.

    Я знаю, что у нас есть хорошие игроки. Мы начали строить команду, и я доволен первой игрой. Это займет много времени. Я увидел много ошибок.

    "Ливерпуль" сыграл тремя составами, это была не сильнейшая их команда. Переоценивать результат мы не будем.

    Тем не менее я увидел несколько действительно хороших моментов. Много быстрых и креативных действий впереди», — сказал главный тренер BBC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
  • «Шериф» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • «Карабах» — «Лех». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Жальгирис» разберётся с соперником в основное время?
  • «Жальгирис» — «Балкани». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сутьеска — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шахтер — Марибор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шварцман — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карацев — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кориа — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры