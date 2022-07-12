Тен Хаг: Не стоит переоценивать результат матча с «Ливерпулем», они сыграли тремя составами

Главный тренерпрокомментировал крупную победу над(4:0) в товарищеском матче в Бангкоке.

«Сегодня я доволен. Команда показала отличный боевой дух, и все понимают, что мы только в начале пути.

Мы допустили несколько ошибок в прессинге, упустили несколько моментов, но создали много. Нам нужно много работать, чтобы исправить ошибки, но, конечно, мы счастливы.

Я знаю, что у нас есть хорошие игроки. Мы начали строить команду, и я доволен первой игрой. Это займет много времени. Я увидел много ошибок.

"Ливерпуль" сыграл тремя составами, это была не сильнейшая их команда. Переоценивать результат мы не будем.

Тем не менее я увидел несколько действительно хороших моментов. Много быстрых и креативных действий впереди», — сказал главный тренер BBC.