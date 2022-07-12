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    Уэйн Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»

    Футбол MLS
    Бывший наставник «Дерби Каунти» Уэйн Руни назначен новым главным тренером «Ди Си Юнайтед».

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Экс-капитан сборной Англии возглавил клуб MLS, за который выступал в качестве игрока с 2018 по 2019 год.

    36-летний англичанин присоединится к клубу и возьмет на себя роль главного тренера после получения рабочей визы. Его тренерский штаб будет объявлен позже.

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    • Ранее Руни возглавлял «Дерби Каунти». В июне он покинул клуб из-за вылета из Чемпионшипа и финансовых проблем. Это был его дебютный тренерский опыт.

    После 17 матчей «Ди Си Юнайтед» занимает предпоследнее место в Восточной конференции МЛС.

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