Уэйн Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»

Бывший наставник назначен новым главным тренером

Экс-капитан сборной Англии возглавил клуб MLS, за который выступал в качестве игрока с 2018 по 2019 год.

36-летний англичанин присоединится к клубу и возьмет на себя роль главного тренера после получения рабочей визы. Его тренерский штаб будет объявлен позже.

Ранее Руни возглавлял «Дерби Каунти». В июне он покинул клуб из-за вылета из Чемпионшипа и финансовых проблем. Это был его дебютный тренерский опыт.

После 17 матчей «Ди Си Юнайтед» занимает предпоследнее место в Восточной конференции МЛС.