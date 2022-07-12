Полоз: «Зенит» боится играть в еврокубках

Форвард «Ростова»считает, что «Зенит» боится играть в еврокубках.

«"Зенит" боится там играть, 100 процентов. Кто бы туда ни выходил — "Локомотив", еще кто-то — все боятся играть. Если в России "Зенит" играет спокойно, то там они так не играют, им не позволяют. У них нет такой уверенности. Это все психология. Она очень важна.

Всем психологов в команду — однозначно! Чтобы просто общались и настраивали на матчи. Взять Аршавина — он не боится, он всегда получал мяч, где бы он ни вышел — всегда будет получать. А другие игроки — они зажались, забоялись. Если взять молодых, в том же "Ростове", не знаю, обидит это их или нет, но им прямо пофигу. Ошиблись — ну, и ладно.

Правильно Валерий Карпин говорит: в наше время, когда я только начинал, так дали бы по башке. А сейчас даже как-то неудобно. Я даже не представляю, чтобы я орал на кого-то, пихал, бил», — сказал Полоз в программе «Футбол России».

Напомним, что в этом сезоне российские клубы отстранены от еврокубков.