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    Орлов: Одоевский — худосочный, мышц не хватает, тоненькие ручки. Голкипер таким не может быть

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал голкипера «Зенита» Даниила Одоевского.

    Даниил Одоевский
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    Даниил Одоевский

    «В "списках 33 лучших" три сезона подряд нет ни одного вратаря "Зенита" — даже в тройке. А сейчас двигают Даниила Одоевского — ну что это за голкипер?

    Вы рассмотрели его на видео празднования победы в раздевалке, когда этот молодой вратарь разделся? Худосочный! Таким голкипер не может быть (смеется). Мышечной массы явно не хватает, и дело не в том, что он еще молод. Вратарь должен в борьбе с нападающим его продавить и выбить мяч куда подальше кулаком. А у Одоевского — тоненькие ручки…

    Меня даже критиковали, говорили, что я против Одоевского. Нет, я просто акцентирую внимание, что если он не накачает мышечную массу, то бороться за мяч по-настоящему не сможет. Ну как он будет противостоять мощному Лукаку?

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    • Но он же вратарь "Зенита"! К слову, Дзюбе, к примеру, тоже не смог бы противостоять. Еще раз: Одоевскому надо обязательно наращивать мышечную массу. Чтобы кулак был крепкий, чтобы этот кулак достал не только атакующего форварда, но и по мячу попал. Бирюков — вот это пример! Бирюков выходил — и все его боялись. Так и должно быть, иначе — ты не хозяин своей площадки.

    Посмотрите на мощного Нойера, на габариты Буффона — вратарь не должен быть щупленьким. Он обязан являть собой полкоманды. Субтильному вратарю в команде мастеров будет сложно. Но в "Зените" некого ставить.

    Да, Михаил Кержаков отбил пенальти в Кубке PARI Премьер, играет на своем уровне, но в ответственных матчах утыкается в собственный потолок возможностей. Да, когда выручает, заслуживает похвалы. По-моему, Михаил скорее должен быть первым номером, чем Одоевский. Но Даниила тянут в клубе. Не знаю, возможно, ожидаемый приезд бразильца Ивана что-то изменит в приоритетах вратарской линии "Зенита" — посмотрим.

    Во всяком случае, это очень серьезная позиция в клубе. Малафеев потрясающе играл на линии — спасал. А нынешние ребята мало спасают. Но плюсик сейчас у Кержакова дополнительный появился — спас в ситуации с пенальти.

    Сафонов, конечно, хорош, но Галицкий его не отдаст. Да и он сам, может быть, не хочет. Нет, лучше воспитать своего вратаря», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

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