«МЮ» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Бруну Фернандеш сделал подачу с правого фланга к линии вратарской «Ливерпуля», где Мабайя неудачно скинул мяч в центр штрафной прямо на ногу Джейдона Санчо, который моментально пробил в дальний угол ворот.
На 30-й минуте манкунианцы по центру проскочили в чужую штрафную, Гомес после перехвата опрометчиво выбил мяч на радиус, откуда Фред технично перебросил Бекера.
На 33-й минуте Марсьяль обокрал защитника, на скорости ворвался в штрафную и элегантно подсёк мяч над вышедшим из ворот голкипером.
А на 77-й минуте убежали манкунианцы в контратаку, Пельистри, ворвавшись в штрафную, дождался аккуратного паса от Диалло в центр, откуда низом покатил мяч впритирку со штангой.
Отметим, что эта была первая игра для «Ю» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.