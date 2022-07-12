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    «МЮ» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в Таиланде в рамках азиатского турне клубов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Бруну Фернандеш сделал подачу с правого фланга к линии вратарской «Ливерпуля», где Мабайя неудачно скинул мяч в центр штрафной прямо на ногу Джейдона Санчо, который моментально пробил в дальний угол ворот.

    На 30-й минуте манкунианцы по центру проскочили в чужую штрафную, Гомес после перехвата опрометчиво выбил мяч на радиус, откуда Фред технично перебросил Бекера.

    На 33-й минуте Марсьяль обокрал защитника, на скорости ворвался в штрафную и элегантно подсёк мяч над вышедшим из ворот голкипером.

    А на 77-й минуте убежали манкунианцы в контратаку, Пельистри, ворвавшись в штрафную, дождался аккуратного паса от Диалло в центр, откуда низом покатил мяч впритирку со штангой.

    Товарищеский матч
    «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 4:0 (3:0)
    Голы: Санчо, 13, Фред, 33, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Хитон, 70), Далот (Маласиа, 46), Линделеф (Байи, 46), Варан (Уан-Биссака, 46), Шоу (Теллес, 46), Мактомини (ван де Бек, 46), Фред (Пельистри, 46), Фернандеш (Эланга, 46), Санчо (Сэведж, 46), Марсьяль (Диалло, 46), Рэшфорд (Икбал, 46)«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 46), Мабайя (Александер-Арнолд, 46), Филлипс (ван Дейк, 46), Гомес (Конате, 46), Чемберс (Робертсон, 46), Хендерсон (Фабиньо, 46), Мортон (Алькантара, 46), Карвалью (Кейта, 46), Эллиотт (Хилл, 46), Диас (Салах, 46), Фирмино (Нуньес, 46)

    Отметим, что эта была первая игра для «Ю» под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага.

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