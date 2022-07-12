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    «Челси» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали

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    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали продолжит карьеру в английской Премьер-лиги.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    В ближайшие дни сенегальский футболист перейдет в «Челси», сообщает RTL France.

    Лондонский клуб заплатит за Кулибали 40 миллионов евро.

    Контракт 31-летнего игрока с «синими» будет рассчитан на три года.

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    • Еще одним новичком «Челси» в ближайшее время может стать атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

    Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель против перехода в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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