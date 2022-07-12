«Челси» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали

Защитник «Наполи»продолжит карьеру в английской Премьер-лиги.

В ближайшие дни сенегальский футболист перейдет в «Челси», сообщает RTL France.

Лондонский клуб заплатит за Кулибали 40 миллионов евро.

Контракт 31-летнего игрока с «синими» будет рассчитан на три года.

Еще одним новичком «Челси» в ближайшее время может стать атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель против перехода в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.