«Челси» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали

Калиду Кулибали Фото: globallookpress.com
В ближайшие дни сенегальский футболист перейдет в «Челси», сообщает RTL France.
Лондонский клуб заплатит за Кулибали 40 миллионов евро.
Контракт 31-летнего игрока с «синими» будет рассчитан на три года.
Еще одним новичком «Челси» в ближайшее время может стать атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель против перехода в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.