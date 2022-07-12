Клопп прокомментировал крупное поражение от МЮ в товарищеском матче

Главный тренер «Ливерпуля»дал интервью после разгромного поражения от «Ман Юнайтед» (0:4) в предсезонном поединке. Он недоволен, что команда давала слишком много возможностей сопернику.

«Очевидно, что игра состоялась для нас, для некоторых наших ребят, слишком рано, поэтому я думаю, нужно согласиться, что мы увидели и много хорошего в этой игре. Однако в решающих моментах мы не были хороши в реализации. Мы дарили сопернику отличные моменты, чуть ли не стопроцентные, и "Юнайтед" хорошо справился с их реализацией, стоит признать.

Самое главное сейчас, пусть я и ненавижу проигрывать, что все сыграли по 30 минут. Для кого-то это третий день тренировок, и это очень тяжело, но такова жизнь профессионального футболиста. Итак, теперь мы можем работать с этим и будем работать с этим», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».