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    Клопп прокомментировал крупное поражение от МЮ в товарищеском матче

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал интервью после разгромного поражения от «Ман Юнайтед» (0:4) в предсезонном поединке. Он недоволен, что команда давала слишком много возможностей сопернику.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Очевидно, что игра состоялась для нас, для некоторых наших ребят, слишком рано, поэтому я думаю, нужно согласиться, что мы увидели и много хорошего в этой игре. Однако в решающих моментах мы не были хороши в реализации. Мы дарили сопернику отличные моменты, чуть ли не стопроцентные, и "Юнайтед" хорошо справился с их реализацией, стоит признать.

    Самое главное сейчас, пусть я и ненавижу проигрывать, что все сыграли по 30 минут. Для кого-то это третий день тренировок, и это очень тяжело, но такова жизнь профессионального футболиста. Итак, теперь мы можем работать с этим и будем работать с этим», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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