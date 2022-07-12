начнут матч в 21:00 в квалификации Лиги чемпионов, 12.07.2022.

Последний матч между собой: «Будё-Глимт» — «Клаксвик» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Клаксвик» — «Будё-Глимт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Будё-Глимт»).

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