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    Интернасьонал — Америка Минейро. Смотреть онлайн в прямом эфире

    12.07.2022 в 02:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Интернасьонал — Америка Минейро

    Футбол Латинская Америка
    Интернасьонал и Америка Минейро начнут матч в 02:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 12.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Интернасьонал» — «Америка Минейро» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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