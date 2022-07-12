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    Полоз: «Зенит» развалится, если убрать Барриоса

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    Форвард «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о важности полузащитника Вильмара Барриоса для «Зенита».

    Вильмар Барриос
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    Вильмар Барриос

    «С "Зенитом" на выезде тяжело, реально тяжело, потому что у них опыт, чувствуется опыт команды. Со всеми остальными вообще легко можно.

    Там очень сильно влияет центральная ось. Очень сильно — Барриос. Если убрать оттуда Барриоса, я думаю, команда развалится капитально. Клаудиньо больше в атаку — там может что-то такое придумать. Но мое ощущение на поле — если Барриоса убрать... Он прямо ведет игру.

    У них играли Ракицкий, Ловрен, Барриос — прямо супер. И "Зенит" не боится бежать в атаку, они могут не бежать назад — эти двое, плюс Барриос и еще два защитника — ну, их очень тяжело вскрыть в России», — сказал Полоз в программе «Футбол России».

    Ранее сообщалось, что Барриос может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

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