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    Уилшер стал главным тренером юношеской команды «Арсенала»

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    Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшер назначен главным тренером юношеской команды «канониров», состоящей из игроков в возрасте до 18 лет, сообщает Sky Sports.

    Джек Уилшер
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    Джек Уилшер

    Напомним, что 8 июля 30-летний футболист объявил о завершении карьера игрока.

    Уилшир — воспитанник «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за клуб в общей сложности 197 матчей.

    Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

    Прошлый сезон полузащитник провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.

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