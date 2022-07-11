Уилшер стал главным тренером юношеской команды «Арсенала»

Бывший полузащитникназначен главным тренером юношеской команды «канониров», состоящей из игроков в возрасте до 18 лет, сообщает Sky Sports.

Напомним, что 8 июля 30-летний футболист объявил о завершении карьера игрока.

Уилшир — воспитанник «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне-2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за клуб в общей сложности 197 матчей.

Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.

Прошлый сезон полузащитник провел в датском «Орхусе», сыграв в 14 матчах и отметившись одной результативной передачей.