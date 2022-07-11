Тарханов: Конкурентов «Зениту» в новом сезоне не вижу

Александр Тарханов Фото: globallookpress.com
«Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у "Зенита" супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас "Зенит" лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.
"Спартак" пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник "Барселоны" знает, как выстроить игру.
Конкурентов у "Зенита" не вижу. Из "Сочи" и "Локомотива" ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. "Краснодар" — всё ещё молодая команда.
Поэтому не знаю, кто, кроме "Зенита", будет выделяться в новом сезоне», — сказал Тарханов «Чемпионатe».
Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».