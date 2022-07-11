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    Тарханов: Конкурентов «Зениту» в новом сезоне не вижу

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    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Семак — очень хороший тренер. Да и игроки у "Зенита" супер, но ими ведь ещё нужно управлять. Сейчас "Зенит" лучше всех — они обязаны были выигрывать Суперкубок.

    "Спартак" пытается что-то создать. Абаскаль как испанец, поклонник "Барселоны" знает, как выстроить игру.

    Конкурентов у "Зенита" не вижу. Из "Сочи" и "Локомотива" ушло много игроков, а у ЦСКА — новый тренер. "Краснодар" — всё ещё молодая команда.

    Поэтому не знаю, кто, кроме "Зенита", будет выделяться в новом сезоне», — сказал Тарханов «Чемпионатe».

    Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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