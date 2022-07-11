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    Стерлинг согласовал контракт с «Челси»

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    Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг близок к переходу в «Челси».

    Рахим Стерлинг
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    Рахим Стерлинг

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 27-летний футболист уже согласовал контракт с лондонским клубом.

    Договор будет рассчитан до лета 2027 года.

    Кроме того, Стерлинг прошел основную часть медосмотра для перехода в «Челси».

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    • Клубы также согласовали все условия сделки. По данным британских СМИ, «Челси» заплатит за игрока сборной Англии около 50 миллионов фунтов.

    Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Челси» Томас Тухель против перехода в команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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