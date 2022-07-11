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    Главный тренер «МЮ»: Роналду не продается

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможном уходе из команды Криштиану Роналду.

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    Роналду не поехал с «МЮ» в предсезонное турне по Таиланду и Австралии. Сообщалось, что 37-летний португалец может перейти в «Челси».

    «Его с нами нет из-за личных проблем. Мы рассчитываем на Роналду в этом сезоне — вот и все. С нетерпением жду возможности поработать с ним.

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    • Он мне ничего не говорил о том, что хочет уйти. Я читал новости об этом, но, как я уже сказал, Криштиану не продается. Он входит в наши планы, мы хотим добиться успеха вместе.

    Мы общались до того, как возникла эта проблема. Мы поговорили, и это был очень хороший разговор», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

    В прошлом сезоне Роналду забил 24 гола в 38-ми матчах за «МЮ».

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