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    Левандовски возвращается в расположение команды и возобновляет тренировки с «Баварией»

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    Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски завтра, 12 июля, вернётся в расположение команды после отпуска и возобновит тренировки. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    По сведениям источника, польский форвард хотел решить вопрос со своей новой командой до этой даты, однако теперь будет вынужден начать предсезонную подготовку в «Баварии», о желании ухода из которой сообщал публично.

    «Бавария» не намерена снижать требования по выкупу 33-летнего Левандовского. Мюнхенский клуб запрашивает за игрока € 50-55 млн одним траншем, тогда как «Барселона» готова заплатить не более € 40 млн.

    В минувшем сезоне Левандовски в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт истекает через год.

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