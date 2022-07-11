«Ювентус» объявил о возвращении Погба

Поль Погба Фото: globallookpress.com
Французский футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года.
В конце июня Погба покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.
Поль ранее уже выступал за «Ювентус», откуда в 2016 году и перешел в «МЮ».
«Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным — желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы очень счастливы!», — говорится в заявлении пресс-службы «Старой синьоры».
С 2012 по 2016 год Погба провел за «Ювентус» 177 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.
Напомним, еще одним новичков «Ювентуса» стал полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария.