«Ювентус» объявил о возвращении Погба

сообщил о переходе бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Французский футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года.

В конце июня Погба покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

Поль ранее уже выступал за «Ювентус», откуда в 2016 году и перешел в «МЮ».

«Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным — желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы очень счастливы!», — говорится в заявлении пресс-службы «Старой синьоры».

С 2012 по 2016 год Погба провел за «Ювентус» 177 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

Напомним, еще одним новичков «Ювентуса» стал полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария.