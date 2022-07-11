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    «Ювентус» объявил о возвращении Погба

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    «Ювентус» сообщил о переходе бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Французский футболист подписал с туринским клубом контракт до лета 2026 года.

    В конце июня Погба покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

    Поль ранее уже выступал за «Ювентус», откуда в 2016 году и перешел в «МЮ».

    «Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным — желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории. Погба вернулся, и мы очень счастливы!», — говорится в заявлении пресс-службы «Старой синьоры».

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    • С 2012 по 2016 год Погба провел за «Ювентус» 177 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 40 результативных передач.

    Напомним, еще одним новичков «Ювентуса» стал полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария.

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