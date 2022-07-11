Пауло Дибала не интересен «Милану»

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
По сведениям источника, чемпион Италии даже не рассматривал возможность подписания контракта c 28-летним футболистом.
С 2015 года Дибала играл за «Ювентус», в составе которого забил 115 голов и отдал 48 результативных передач в 293 матчах. Стороны не смогли договориться о продлении контракта, поэтому туринцев Пауло покинул в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что подписать Дибалу могут «Интер», «Наполи», а также несколько клубов Англии.
Так же стало известно, что Дибала планирует получать в новой команде € 6 млн за сезон.