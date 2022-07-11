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    Орлов: Если Миллера не будет, не представляю, как «Зенит» станет существовать

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    Футбольный блогер Геннадий Орлов рассказал о взаимодействии «Зенита» с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Футболом он интересуется по-настоящему! И он самый преданный "Зениту" болельщик. Настоящий фанат. И главное — все делает для команды.

    Если Миллера не будет, я и не представляю, как "Зенит" станет существовать. Он во всем участвует — от всяких приглашений до контрактов, он ведь все подписывает.

    У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них. Алексей Борисович мне иногда сам звонит. Идет передача на "Радио 'Зенит' — он наберет в перерыве: 'Геннадий Сергеевич, я опять слушаю вашу программу в машине'.

    После чемпионата мира я вел 'Экспертизу Зенита в прямом эфире, принимал звонки слушателей, отвечая на их вопросы. И один из них был такой: продлят или нет контракт Семаку после первого его чемпионства?

    Миллер тогда в перерыве тоже позвонил и рассказал, что у Семака год продления автоматом после достижения такого результата, но клуб ему готовит трехлетний контракт. Я могу это объявить в эфире? — спрашиваю. — Объявите.

    Представляете, как это было воспринято народом, когда я по радио все рассказал: вот только что позвонил Алексей Борисович и заявил…

    Сейчас официального объявления о новом контракте с Семаком не было. Видимо, пока не могут договориться по деньгам.

    Сергей Богданович уже может ставить свои условия — все-таки четырехкратный чемпион. Он по духу европеец, хороший, но не простой парень', — сказал комментатор 'Спорту день за днем'.

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