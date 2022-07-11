Орлов: Абаскаль — очередная темная лошадка. Зачем убрали Виторию?

Известный комментаторподелился мнением о главном тренере «Спартака»

«Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика "Спартака"... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде.

Но был же у "Спартака" Руй Витория. Но уже что-то начало просматриваться! "Спартак" вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего...

Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и "Тосно" выигрывал.

И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. "Зенит" бы еще больше включился», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России.