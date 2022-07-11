ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри продолжает игнорировать Усика. Украинец уверен, что «Цыганский король» боится проиграть
  • 07:00
    • «Колорадо» заключил трехлетний контракт с Георгиевым
  • 07:45
    • Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP
  • 07:14
    • Нападающий «Лидса» согласовал контракт с «Барселоной»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 21:56
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче с шестью голами
    Все новости спорта

    Орлов: Абаскаль — очередная темная лошадка. Зачем убрали Виторию?

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гильермо Абаскаль

    «Его никто не знает, и он никого не знает. Это кадровая политика "Спартака"... Мне кажется, господин Федун не понимает значимости тренера в команде.

    Но был же у "Спартака" Руй Витория. Но уже что-то начало просматриваться! "Спартак" вышел из группы в Лиге Европы. Зачем же вы его убрали?! Объясните мне это с точки зрения логики развития футбола. Руй же доказал футболистам, что он специалист. А его уволили только для того, чтобы поставить кого-то своего...

    Абаскаль — очередная темная лошадка. Ваноли выиграл Кубок? А какое место команда заняла в РПЛ? Кубок нельзя ставить на один уровень с регулярным чемпионатом, где нужно набирать очки постоянно. А Кубок вообще-то и "Тосно" выигрывал.

  • Разница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Зенита» в матче за Суперкубок России
  • Вчера

    • И потом — мы же увидели вчера противостояние чемпиона и обладателя Кубка. Счет на табло. Даже если бы Денисов забил в начале встречи, москвичи все равно не добились бы даже ничьей. "Зенит" бы еще больше включился», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 0:4 в матче за Суперкубок России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
  • «Шериф» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • «Карабах» — «Лех». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Каким выйдет дебют Эрика тен Хага у руля «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Шериф — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Жальгирис — Балкани
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч РФШ — ХИК
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Викингур Рейкьявик — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сутьеска — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тирана — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры