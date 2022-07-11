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    Андрей Мостовой: Чувствуем, что «Зенит» сильнее всех

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, кого считает главным конкурентом питерского клуба в новом сезоне.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Не хотелось бы говорить, что сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию "Зениту".

    Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, "Динамо".

    Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В "Зените" все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие.

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    • У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.

    У "Динамо" поменялся только тренер. Непонятно, что с Шиманьским. Но вообще, у них были точечные усиления. Поэтому они и боролись за места в первой тройке», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

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