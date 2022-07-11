Комличенко рассказал, почему решил вернуться в «Ростов»

Нападающийрассказал, почему решил перейти из московского

«Очень рад, что присоединился к "Ростову". По прошлому сезону отлично знаю команду, тренерский штаб, здесь все привычно. Думаю, фигура главного тренера [Карпина], а также руководство клуба — это для меня ключевой момент при принятии решения в пользу "Ростова".

Вопрос был именно в договоренности клубов между собой. Теперь самое главное — приносить пользу команде и радовать болельщиков. До начала чемпионата остается совсем немного времени, поэтому настроен на работу.

Часть предсезонной подготовки прошел с "Динамо". Нужно подойти к первому матчу в полной боевой готовности», — приводит слова 27-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Комличенко выступал за «Ростов» на правах аренды. В 28-ми матчах он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.