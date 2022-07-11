Хохлов: У «Динамо» критическая ситуация в защите

Бывший тренер московского «Динамо»высказался о кадровых проблемах команды.

Ранее «Динамо» покинули сразу три центральных защитника — Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец и Роман Евгеньев.

«Ордец давно за команду не играл, а уход Бальбуэны — это настоящая потеря. Ситуация критическая. Ордец и Бальбуэна покинули команду, Евгеньева не продлили, ушли три центральных защитника, остается только Сазонов, на которого возложится огромная нагрузка.

"Динамо" должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», — приводит слова Хохлова ТАСС.