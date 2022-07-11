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    Хохлов: У «Динамо» критическая ситуация в защите

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    Бывший тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о кадровых проблемах команды.

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    Ранее «Динамо» покинули сразу три центральных защитника — Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец и Роман Евгеньев.

    «Ордец давно за команду не играл, а уход Бальбуэны — это настоящая потеря. Ситуация критическая. Ордец и Бальбуэна покинули команду, Евгеньева не продлили, ушли три центральных защитника, остается только Сазонов, на которого возложится огромная нагрузка.

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    • "Динамо" должно в этой ситуации сделать ставку на квалифицированных игроков, чтобы залатать дыры, а молодые они или нет, не так важно», — приводит слова Хохлова ТАСС.

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