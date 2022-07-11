Изидор: «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала

Нападающий «Локомотива»считает, что «железнодорожники» способны опередитьи выиграть предстоящий чемпионат России.

«Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером.

"Зенит" — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились "Лилль" и "Монако". Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть "Зенит" с пьедестала.

Конечно, в следующем сезоне "Локомотив" может оказаться в турнирной таблице выше, чем "Зенит". Будем работать над этим», — приводит слова француза «Спорт-Экспресс».

Ранее Изидор заявил, что не собирается покидать «Локомотив» этим летом.

«Локомотив» занял шестое место в прошлом чемпионате России.