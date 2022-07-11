Изидор: «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала

Вильзон Изидор Фото: twitter.com/fclokomotiv
«Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером.
"Зенит" — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Во Франции, например, недавно чемпионами становились "Лилль" и "Монако". Почему бы нам не сделать этого? Мы можем скинуть "Зенит" с пьедестала.
Конечно, в следующем сезоне "Локомотив" может оказаться в турнирной таблице выше, чем "Зенит". Будем работать над этим», — приводит слова француза «Спорт-Экспресс».
Ранее Изидор заявил, что не собирается покидать «Локомотив» этим летом.
«Локомотив» занял шестое место в прошлом чемпионате России.