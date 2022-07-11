Изидор заявил, что останется в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива»заявил, что не собирается покидать московский клуб этим летом.

«На данный момент я прекрасно чувствую себя в "Локомотиве". Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

Да, я останусь в "Локомотиве" на весь сезон», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако». В минувшем чемпионате России француз провел 11 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.