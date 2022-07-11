ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри продолжает игнорировать Усика. Украинец уверен, что «Цыганский король» боится проиграть
  • 07:00
    • «Колорадо» заключил трехлетний контракт с Георгиевым
  • 10:22
    • Изидор заявил, что останется в «Локомотиве»
  • 07:45
    • Джокович опустился на седьмое место рейтинга ATP
  • 07:14
    • Нападающий «Лидса» согласовал контракт с «Барселоной»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
    Все новости спорта

    Изидор заявил, что останется в «Локомотиве»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Нападающий «Локомотива» Вильзон Изидор заявил, что не собирается покидать московский клуб этим летом.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «На данный момент я прекрасно чувствую себя в "Локомотиве". Очень доволен тем, что нахожусь в клубе. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

    Да, я останусь в "Локомотиве" на весь сезон», — приводит слова Изидора «Чемпионат».

  • Цорн: «Локомотив» не собирается рассматривать предложения о продаже Баринова
  • Читайте по теме

    • Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако». В минувшем чемпионате России француз провел 11 матчей, в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
  • «Шериф» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • «Карабах» — «Лех». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Каким выйдет дебют Эрика тен Хага у руля «МЮ»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  3.38
  • Прогноз на матч Шериф — Зриньски
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Карабах — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Жальгирис — Балкани
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч РФШ — ХИК
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Викингур Рейкьявик — Мальме
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сутьеска — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тирана — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры